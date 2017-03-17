В Ростове дали бой «группам смерти»

А мы попытались ответить на ТОП-10 вопросов о «Синем ките» — самой страшной игре подростков.

В прошлом году на Дону свели счеты с жизнью 14 подростков. В сравнении с прежними временами количество суицидов, совершенных несовершеннолетними, идет на спад: в позапрошлом году из-за них погибли 17 детей, а пять лет назад — 24. Такую статистику 14 марта обнародовала начальник отдела Следственного комитета по Ростовской области Ирина Айдинова на круглым столе «Дон-Медиа», посвященном суицидальным играм в социальных сетях.

Впрочем, практически вся речь шла об одной, самой страшной игре — «Синий кит» (имеющей и альтернативные названия). Как сообщил директор центра детской безопасности Алексей Азаров, с начала нынешнего года за прошедшие месяцы силами различных ведомств уничтожено более 600 тысяч (!) таких пабликов.

Мы попытались ответить на ТОП-10 самых главных вопросов о «китах».

ВНИМАНИЕ! Данный текст подготовлен в соответствии с требованиями федерального законодательства РФ, рекомендациями Роспотребнадзора и предназначен исключительно для взрослых (18+)! Его цель — прекратить дальнейшее зомбирование подростков с использованием Интернета. Если у вас стресс, обратитесь по телефону доверия минтруда Ростовской области: (863) 267-93-04, где вам окажут бесплатную психологическую помощь. Аналогичную услугу можно получить по телефону службы спасения: 112. Если вас кто-то принуждает свести счеты с жизнью или ваш знакомый состоит в группах смерти, обратитесь в Следственный комитет РФ по телефонам: 8-800-100-02-27; 8-800-200-18-10.

1. Насколько страшен «Синий кит»?

Большинство подростковых самоубийств не связано с Интернетом. Однако с начала нынешнего года группы смерти растут в социальной сети ВК, подобно грибам после дождя. Причину директор центра детской безопасности Алексей Азаров объяснил громким задержанием Филиппа Будейкина (интернет-псевдоним — Лис), самого известного администратора «групп смерти».

— Вообще, из 600 тысяч групп, закрытых в ВК, 99% — подделки, состоящие в большинстве своем из двух-трех человек, — отметил Алексей Азаров. — Но есть и противоположные примеры: однажды в час ночи мы обнаружили только появившуюся «группу смерти», в семь утра в нее записалась первая девочка, к трем часам дня паблик пополнялся со скоростью один ребенок в минуту, а к семи вечера сюда ежеминутно записывались по два подростка.

Иными словами, в любой момент зараза рискует разрастись, как снежный ком.

2. Кто погиб в Ростове?

В Ростове, как и во всей стране, весьма тревожно. Несколько дней назад рассылающие СМС анонимы зловеще предрекали, что минувшее 12 февраля будет кровавым воскресеньем. В различных регионах страны предсказывали массовый флешмоб юных самоубийц, в котором примут участие пять тысяч человек. Однако информацию загодя опровергло ГУВД.

В нынешнем году в городе свели счеты с жизнью несколько подростков. Тело одного школьника нашли на Левом берегу Дона, близкие знакомые подозревали, что он состоял в группах смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

Другого школьника-ростовчанина из группы смерти, наоборот, спасли. Об «увлечениях» брата узнала сестра и сообщила в МЧС. Еще в Ростов зачем-то ехали две сбежавшие из дома воронежские школьницы, также состоящие в виртуальных клубах самоубийц. До столицы ЮФО они не добрались, их раньше нашла полиция.

3. Кто вступает в «группы смерти»?

В основном — подростки от 13 до 18 лет, думающие о самоубийствах. Как показала жизнь, число потенциальных игроков измеряется сотнями тысяч. По крайней мере, сотни тысяч юных россиян уже предпринимали инициативы в Сети, ставили соответствующие хештеги, лайки, а более ста в прошлом году покончили с собой, доведя «игру» до завершения. Почему у российских детей столь высокий интерес к уходу в мир иной, стоит интересоваться у президента, депутатов, партийцев-единороссов.

— Обычно в «группы смерти». идут дети отнюдь не из маргинальных семей, — заявила председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области, представитель «Единой России» Валентина Маринова. — Уйти из жизни — привлечь к себе внимание.

Среди желающих подергать смерть за усы наверняка найдутся и довольные жизнью оптимисты, жаждущие не умереть, а просто поискать приключений: подростковому возрасту присущи авантюры.

4. Зачем вступают в «группы смерти»?

Большинство экспертов отмечает пять основных причин, по которым подростки кончают с собой. Это смерть близкого или родного человека, несчастная любовь, а также проблемы с учебой, социумом и родителями. По одним и тем же мотивам сводят счеты с жизнью как играющие в виртуальных «китов», так и те, кто живет в «реале».

Скорее всего, «группы смерти» — это дополнительный стимул, а не единственная причина подросткового суицида. Отбросив такие форс-мажоры, как гибель близкого и несчастная любовь, отметим, что плохие отношения с родителями-одноклассниками-учителями для многих являются звеньями одной роковой цепи. Допустим, подросток стал изгоем, у него падает успеваемость, возникают проблемы с учителями, становится невыносимой вся школа.

А в учебном заведении, по данным замминистра образования Ростовской области Марины Лазаревой, среднестатистический подросток проводит 70% своего времени. Наверное, с точки зрения большинства взрослых людей, школьные неприятности — чушь. На самом же деле дурные учителя и одноклассники способны выпить немало крови. А дальше дом, родители с новой порцией проблем — и вся жизнь становится сплошным адом.

Разумеется, возможна и масса других сценариев. Например: несколько ненавистных учителей — ненавистная школа — дурные родители — «группа смерти».

5. Что находят в «группах смерти»?

Сделав техническое усилие, я все-таки нашел три то ли группы смерти, то ли просто жутко деструктивных паблика (грань здесь тонка), которых еще не зачистило недремлющее око различных инстанций. Эксперты верно озвучили основные причины самоубийств — львиная доля постов и комментариев сводится к тезисам: не хочу в школу, не пойду учиться, поругался с родителями, достали одноклассники.

Когда же я зашел на депрессивные группы, куда рано или поздно рискует попасть отчаявшийся школяр, мне стало тошно. Здесь по нескольку раз на день размещаются посты и картинки, которые гласят, что жизнь — дерьмо и призывают покончить с собой. Лента обычно переполнена такими же депрессивными песнями, музыкой, видеоклипами. Посещать подобную группу — хронически вгонять себя в депрессию, однако это еще не значит подписать себе смертный приговор.

Хуже, если подросток разместит несколько хештегов, являющихся своеобразным паролем, который подтверждает желание начать игру. На этот сигнал может довольно быстро откликнуться куратор, он же — «кит».

И процесс начнется…

6. Как убивают «киты»?

Одно из многочисленных видео, не запрещенных законом, наименее жестких. Здесь хотя бы нет прямого призыва наложить на себе руки.

Сценарий игры содран из популярной у подростков книги юной астраханки с американским псевдонимом Стейс Крамер «Пятьдесят дней до моего самоубийства», рассказывающей о подростке в кризисном состоянии. Автор и сама — 18-летняя девушка по имени Настя. Хотя основная идея сего повествования, наоборот, хороша: человек, спонтанно решивший покончить с собой, должен взять 50 дней на раздумье, а по прошествии этого срока практически никто не захочет осуществить замысел. Суть «китов» — противоположна: используя психическое зомбирование, за 50 дней подтолкнуть измученного стрессами юнца к сведению счетов с жизнью,.

Для этого ежедневно ему будет высылаться по заданию, которое его обяжут выполнять и в доказательство высылать фото- и видеоотчеты. Это своеобразный «экзамен» для приема в игру, позволяющий отсечь аудиторию, не способную наложить на себя руки. От «кандидата» требуют вырезать лезвием или ножом на руке кита либо просто порезать руку или ногу.

С тридцатого дня наносить себе травмы на руках, ногах и прочих частях тела бритвой или ножом придется часто, едва ли не каждый день. Самые комичные и идиотские из самоистязаний, которые требует «кит», — колоть себя иголкой и набить самому себе морду. Еще понадобится, ночью влезать на кран, мост и сидеть, свесив ноги над пропастью.

В качестве пряника, а также ответа, зачем нужен весь этот идиотизм, «кит» дает понять «подопечному», что нынешняя жизнь несчастна, проблемы в этом бренном мире не решишь, а если он все выполнит, уйдет в лучшее, истинно счастливое место. И сам станет намного более совершенным существом, нежели человек, — китом.

Получается, подросток, протестующий против родителей-школы-ровесников, навязывающих соблюдение ряда условностей и определенный образ жизни, в поисках альтернатив попадает в секту с жесточайшими требованиями, каковые самому тоталитарному учителю или родителю не снились.

Здесь устанавливается абсолютный контроль и над душой, и над телом.

7. Можно ли убить на расстоянии?

Некоторые из здравомыслящих людей в организацию самоубийств по социальным сетям до сих пор не верят. Конечно, они признают существование депрессивных групп, в которые могли входить несовершеннолетние самоубийцы. И это закономерно: вряд ли переживающий глубокий кризис человек потянется к весельчакам-оптимистам.

Иными словами, в понимании скептиков, причиной самоубийств стали не «группы смерти» с игрой, а наоборот, депрессивное состояние привело погибших на соответствующие паблики. Гипноз на расстоянии, да еще столь сильный, кажется фантастикой. Увы, эксперты говорят иное.

— Один из погибших школьников Ростовской области, находясь в игре, сменил одежду, начав носить темные рубашки с длинными рукавами, чтобы не видели порезов на его руках. — рассказал директор центра детской безопасности Алексей Азаров. — Говорил, что не хочет жить дальше.

По словам Алексея Азарова, при кодировании используется НЛП-метод. Подростка обрабатывают идеологически, создают в мозгу новые нейронные связи. Большое внимание уделяется многочасовому просмотру чернушных видеозаписей и фильмов, прослушиванию упаднической музыки. Специально подобранные звуковые частоты не совпадают с биоритмами человеческого организма и вгоняют сознание в депрессивный транс. В переписке практикуется общение с такими же жертвами — они совместно должны искать ответы на вопросы «кита» и разгадывать загадки.

Еще один биологический нюанс: многие задания приходится выполнять, проснувшись в 4.20 пополуночи. В такое время сон наиболее сладок, организм восприимчив к внушению. К тому же жертва явно не выспится, посему станет крайне удобной и для дальнейшей «обработки». Ближе к финалу практикуется визуальный контакт с «китом», регулярные беседы по скайпу и в отдельных случаях даже личные встречи. Так и получается, что привычка спокойно думать о смерти уже сформирована.

Последним, пятидесятым заданием от «кита» становится самоубийство…

8. Можно ли выйти из игры?

Разумеется, желание выполнять все 50 заданий остается не у каждой из жертв, многие хотят выйти из процесса. В ответ «кит» начинает шантажировать убийством семьи. Он быстро узнает точный адрес подростка и дополнительно давит этим на психику. К тому же с каждым днем жертва все больше становится безропотной и покорной.

— Игру придумали высокие профессионалы, – считает начальник отдела Следственного комитета по Ростовской области Ирина Айдинова. — Они знают, какие мелодии включить и на какую струну надавить. Мы находили детей, которые были в игре сорок-сорок один день. Чтобы вернуть их в жизнь, нужны психологи.

9. Кто такие «киты»?

Главный «кит» Филипп Будейкин беседует с «Новой газетой»



Интересно, что при этом сами «киты», позиционирующие себя перед несчастными тинэйджерами как высшие и всемогущие существа, в глазах зрелого образованного человека выглядят идиотами. Такое впечатление возникает после прочтения выложенных в инете скриншотов переписок с «китами», где они обещают своим жертвам небесную манну на том свете — с грубейшими нарушениями правил русского языка, не говоря уж о логических ошибках.

Главный «кит» — Филипп Будейкин, одетый в одни трусы, когда его арестовали силовики, и нелепо блеющий всякую чушь в интервью СМИ, — являлся бы смешным клоуном, не тянись за ним маленького кладбища из подростков. Его биография: недоучка, бывший студент, с большими проблемами в детстве и психопатической манией величия во взрослой жизни, с доморощенными представлениями о психологии. Де-юре признан вменяемым.

Однако бытует мнение, что сами «киты» — лишь исполнители, а за ними стоят кукловоды.

10. Зачем убивают детей?

Впрочем, часть интернет-сообщества полагает, что кукловодов вообще нет: джинна из бутылки выпустил сам Будейкин. После поминания его имени в выступлениях СМИ и прогремевшего ареста на всю страну нашлась целая толпа социопатов, в силу своих психических дефектов получающих от чужих смертей какой-то кайф и решивших последовать его примеру.

С такой версией ни чиновники, ни силовики, ни прочие официальные лица не согласны. И действительно, есть веские основания в ней усомниться, применив аналогию. Когда в конце прошлого века шел громкий процесс над Чикатило, не стали ведь по всему миру кромсать людей,

— Такое безумие не могли организовать ни десять, ни сто психопатов, — считает начальник отдела прокуратуры Ростовской области Анжелика Синельникова.

— Нам противостоит очень серьезная сила, — заявила начальник отдела Следственного комитета по Ростовской области Ирина Айдинова. — Мы не можем быть равнодушными, когда наши дети кончают с собой под давлением каких-то дядей из заграниц.

— Кому это выгодно? Можно предположить, что кто-то хочет уничтожить российский народ, — сказала председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области, представитель фракции «Единая Россия» Валентина Маринова.

Пока остается только догадываться, какая может быть корысть в детских смертях, деньгами вроде бы здесь не пахнет. Что это, диверсия, отработка нового оружия или просто медицинские эксперименты над людьми, используемыми в качестве «лягушек»?

— После задержания Будейкина за ним обнаружился аккаунт в Чикаго и еще один — в Одессе, — сообщил директор центра детской безопасности Алексей Азаров. — Найдут и администраторов, и кураторов, и кукловодов.

Олег ПЕТРУШИН







