«После Графа»: в Таганроге открыта уникальная выставка картин именитых современных художников

Выставка посвящена памяти таганрогского художника Леонида Стуканова (1948–1998), долгие годы преподававшего живопись в городской Детской художественной школе.

Уникальная экспозиция впервые объединила работы его учеников — 49 картин девяти художников, в разное время учившихся у Стуканова. Среди них — Юрий Шабельников, Алексей Яковлев, Юрий Акопянц, Вадим Кривошеев, Владимир Вельтман, Надежда Швец, Влад Протопопов и Василий Слепченко.

Сегодня это — именитые мастера живописи, работы которых представлены в государственных музеях Москвы и Санкт-Петербурга, а также в частных коллекциях разных стран мира.

Например, картины Юрия Шабельникова продавал крупнейший в мире аукционный дом Sotheby’s, работа Владимира Вельтмана находится в личной коллекции Алена Делона. Наталья Швец сегодня — главный художник Харьковского академического театра оперы и балета, чье творчество высоко оценил знаменитый французский хореограф Морис Бежар.

«Леонид Стуканов был прекрасным рисовальщиком и живописцем. Не многим удалось понять, какого редкого дарования художник жил рядом с нами. Сын немецкого офицера и русской каторжанки, он всегда и везде был чужим, в любой компании, в любом городе, в любое время года. Друзья величали его Графом. Стуканов так и ушёл из жизни — одиноким, непонятым и совершенно неоцененным», — вспоминает художник Юрий Шабельников.

Председатель местного отделения Союза художников Владимир Кислов считает, что каждый из девяти участников выставки является «яркой индивидуальностью и неповторим», но «дух Стуканова присутствует в каждом из них».

Организатором экспозиции выступила известная российская художница Наталья Дурицкая.

Эта выставка дала знатокам повод вспомнить (а мне — так и осознать), что в Таганроге есть своя школа живописи, что из ее учеников выросли мастера и что в Таганрог стоит ездить не только, чтобы бродить по улицам и смотреть на море, но зайти ради удовольствия сюда — ул. Греческая, 48.

Юлия БЫКОВА

Выставка «После Графа» работает до 23 марта в выставочном зале Союза художников по улице Греческая, 48 (выходные дни — воскресенье, понедельник).



